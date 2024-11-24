Galatasaray'da Okan Buruk, rekorlara doymuyor

Haber Merkezi

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray kariyerini başarılarla sürdüren Okan Buruk, rekor kırmaya devam ediyor.

12. HAFTA İTİBARIYLA 34 PUANA ULAŞAN İLK TAKIM

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde bir sezonun 12'nci maçları itibarıyla 11 galibiyete (1B) ve 34 puana ulaşan ilk takım oldu.

KULÜP TARİHİNİN EN UZUN SERİSİ

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 15 maçı kazanan Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı

Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de bir takıma ilk kez rakip olduğu son 10 maçın dokuzunu kazandı (1M).

EN YÜKSEK GALİBİYET YÜZDESİ

Süper Lig tarihinin deplasmandaki en uzun galibiyet serisini 14 maça çıkaran Galatasaray, 2024 senesinde Avrupa'nın 10 büyük liginde dış sahadaki en yüksek galibiyet oranının sahibi (%93; 14/15).

Galatasaray, bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla isabetli pas yaptığı (415), şut çektiği (23), xG ürettiği (3.16) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (41) maçı Bodrum FK karşısında oynadı.