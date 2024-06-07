Galatasaray'da Okan Buruk sözleşme yeniledi! İmza töreninde olay sözler... Galatasaray, 2 senede 3 kupa kazanan teknik direktör Okan Buruk ile Ali Sami Yen'de yapılan törenle sözleşme yeniledi.

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Futbolcu olarak kupalar kaldırdığı Galatasaray'da teknik direktör olarak da 2 sezon üst üste lig şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, 2 yıl daha görevine devam edecek.

50 yaşındaki çalıştırıcı için Başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla Ali Sami Yen'de bir imza töreni düzenlendi.

"Winner olan Galatasaray"

İmzayı atarken "Allah utandırmasın" sözleri dikkat çeken Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

Winner Okan Buruk değil, asıl winner Galatasaray! Her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz.

"2 senede 3 kupa kazandık"

Beni buraya layık gören başkanımıza teşekkürler. İki yıl önce de amacımızın şampiyonluk olduğunu söyledik. 2 şampiyonluk yaşadık ve verdiğimiz sözleri, tuttuk. İki senede 3 kupa kazandık. Avrupa'da bu sene oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının adını duyurmak çok önemliydi. İlk günkü istek ve konsantrasyonla devam ediyoruz. Her sene daha zor oluyor, yine zor bir sezona başlayacağız. Devam etmemi isteyen başkan ve yönetime teşekkürler.

"Hocam 5. yıldızı da söyle"

Okan Buruk'un "Hedefimiz tekrar şampiyonluk ve Avrupa'da başarı." sözleri üzerine araya giren Dursun Özbek, "Hocam 5. yıldızı da söyle." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine deneyimli hoca, "Hedef 25, hedef 5. yıldız." dedi.

"Rakiplerimiz sahada kalsın"

Mikrofonu alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da gönderme yaptı.

Galatasaray'ın şampiyonluklarından sonra rakiplerin neler yaptığını görüyoruz. Onlara sahada kalmayı öneriyorum, umarım buna uygun davranırlar.

"Boş sözleşmeyi imzaladı"

Okan Buruk yine rakam konuşmadı, boş sözleşmeye imza attı. Biz kendisini mağdur etmeyiz, yönetim gerekeni yapacak!

"5. yıldızı takacağız"