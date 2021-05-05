Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul toplantısı iptal

Galatasaray Kulübü, 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar tam kapanma uygulandığı hatırlatılarak, "Tüzüğün Dördüncü Bölüm “Seçim Öncesi İşleri” başlığı altında düzenlenen 61. maddesi gereği Kulüp Başkanlığına aday olabilmek için seçimin yapılacağı Genel Kurula katılma hakkına sahip olan en az 100 üyenin imzası ile adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Divan Kurulu Başkanlığına önermesi ve önerilen Başkan adayının Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulunda görev alacak asil ve yedek üyelerin listesini imzalayarak en geç Seçim Genel Kurulu birinci toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce saat 18:00’a kadar imza karşılığında Divan Kurulu Başkanlığına teslim yükümlülüğü bulunmaktadır. Tüzük hükmü nedeniyle başkan adayları bu yükümlülüklerini 7 Mayıs 2021 saat 18:00’e kadar yerine getirmeleri gerekmekte olup bu süreç Tam Kapanma dönemi içine denk gelmektedir." ifadeleri yer aldı.

"17 Mayıs 2021 tarihinden sonra ise kapanma tedbirlerinin yanı sıra hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği de bilinmemektedir." ifadeleriyle süren açıklama şöyle tamamlandı:

"Söz konusu idari tedbirler ve kısıtlama kararları dikkate alınarak, adaylık başvurularının sağlıklı olarak yapılamaması ve seçimli toplantının tüzük hükümlerine uygun gerçekleşememe ihtimalleri de dikkate alındığında katılımcı sayısının dolayısıyla temsil niteliğinin daha yüksek olacağı demokratik bir ortamda genel kurul yapılabilmesi adına, yukarıda zikredilen seçimli olağan genel kurul toplantı tarihlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verilmiştir."

2 KİŞİ YÖNETİM KURULUNDAN İSTİFA ETTİ

Galatasaray’da 29 Mayıs’ta yapılması beklenen seçim kararının iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda ayrılıklar yaşandı.

Yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa etti. Mahmut Recevik istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" dedi.

Emre Erdoğan da kendi sosyal medya hesabından istifa ettiğini doğruladı.