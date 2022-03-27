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    Galatasaray'da olası başkan adayları

    Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmezken, sarı-kırmızılıları yakın zamanda seçim bekliyor. Başkan adayı olması beklenen 5 olası isim de belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 10:13
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    Galatasaray'da olası başkan adayları

    Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda dün başlayan yıllık olağan genel kurul toplantısında karar çıktı.

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

    Bu karar sonrasında tüzük gereği sarı-kırmızılılar, en geç 30 gün içerisinde yeni başkanını seçmek için olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.

    Yaşanan bu durum sonrasında herkesin kafasında aynı soru vardı: "Başkan adayı kimler olacak?"

    Fanatik'te yer alan habere göre; işte Galatasaray'da başkan adayı olması beklenen isimler...

    ÜNAL AYSAL

    Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal'ın yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor. Burak Elmas ve yönetiminin eleştirildiği dönemde aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılmış ancak Aysal "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler." diyerek bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak Ünal Aysal'ın çalışmalar içerisinde olduğu ve kısa süre sonra adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.

    Galatasaray da olası başkan adayları #1

    DURSUN ÖZBEK

    Sarı-kırmızılılarda bir diğer eski başkan olan Dursun Özbek, son olarak gerçekleştirdikleri olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmuş ancak bir diğer aday Mustafa Cengiz'e kaybederek başkanlık görevini noktalamıştı.

    Özbek'in Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrasında yapılacak olan seçimde aday olacağı ifade ediliyor.

    Eski başkanın tek aday olmayı da zorlayacağı konuşuluyor.

    Galatasaray da olası başkan adayları #2

    EŞREF HAMAMCIOĞLU

    Galatasaray'da daha önce divan kurulu başkanlığı yapan ancak son yapılan seçimde kulübün başkanlığına aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun da yeniden aday olması bekleniyor.

    Hamamcıoğlu'nun listesinin hazır olduğu ve kısa sürede başkan adaylığını açıklayacağı ifade ediliyor.

    Galatasaray da olası başkan adayları #3

    METİN ÖZTÜRK

    Galatasaray'ın olağan genel kurul toplantısında konuşan eski başkan adayı Metin Öztürk, Burak Elmas ve yönetimini hem idari hem de mali yönden ibra etmeyeceğini açıklamıştı. Metin Öztürk başkanlığa aday olması bekleniyor.

    Galatasaray da olası başkan adayları #4

    ABDURRAHİM ALBAYRAK

    Burak Elmas'tan önceki başkan Mustafa Cengiz'in yönetiminde yer alan ve sarı kırmızılılarda 2. başkanlık görevini üstlenen Abdurrahim Albayrak'ın bu seçimde ekibini toplayarak aday olacağı konuşuluyor.

    Sarı-kırmızılı camianın sevilen isimlerinden birisi olan Abdürrahim Albayrak'ın ekibinde de önemli isimlerin yer alması bekleniyor.

    Galatasaray da olası başkan adayları #5


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