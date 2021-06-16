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    Galatasaray'da Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le sözleşme uzatıldı

    Galatasaray, A takım oyuncularından Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'la sözleşme uzatıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 22:56
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 23:26
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    Galatasaray'da Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le sözleşme uzatıldı

    Galatasaray, A takım oyuncularından Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'la sözleşme uzatıldığını duyurdu.

    ÖMER BAYRAM'IN ALACAĞI ÜCRET

    Sarı-kırmızılı kulüp, 2024 yılına kadar sözleşme uzattığı Ömer Bayram'a 2021-2022 sezonu için net 6 milyon 500, 2022-2023 ile 2023-2024 sezonları için 7'şer milyon lira sabit transfer ücreti ödeyecek.

    Galatasaray da Ömer Bayram ve Emre Taşdemir le sözleşme uzatıldı #1

    EMRE TAŞDEMİR'İN FİYATI

    Galatasaray ile sözleşmesini 2023'e kadar uzatan Emre Taşdemir, 2021-2021 sezonu için net 4 milyon 400 bin ve 2022-2023 için 5 milyon lira sabit transfer ücreti alacak.

    Galatasaray da Ömer Bayram ve Emre Taşdemir le sözleşme uzatıldı #2

    ÖMER VE EMRE'NİN KARİYERLERİ

    Akhisarspor'dan 2018-2019'da transfer edilen Ömer Bayram, geçen sezon Süper Lig'in geçen sezonunda 38 resmi karşılaşmada görev aldı.

    Ömer Bayram gibi 2018-2019'da Bursaspor'dan transfer edilen 25 yaşındaki Emre Taşdemir ise geçen sezon 12 resmi karşılaşmada oynadı.

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