Galatasaray'da önce maaşlar, sonra transfer

Ocak transfer döneminde transfer yapması çok zor olan sarı-kırmızılı ekipte başkan Burak Elmas, harekete geçti.

Transfer yapabilmek için oyuncu satışı şart olan Galatasaray, transferden öte önceliğini mevcut futbolcuların alacaklarını ödemeye verecek.

"Oyuncu satışı olmadan ve bütçede yer açmadan transfer yapamayız." diyen Başkan Burak Elmas’ın, oyuncuların alacakları konusunda büyük bir hassasiyet içinde olduğu öğrenildi.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Başkan Elmas ve idarecilerin, oyuncuların alacaklarının zamanında ödenmesini öncelikli olarak gördükleri belirtildi.

2 AYLIK ALACAKLAR İÇERİDE

Bu çerçevede, ligin ilk yarısında yaşanan problemlerin tekrarlanmaması isteniyor. Sarı-kırmızılılarda birçok oyuncunun, 2 aylık alacakları içeride bulunuyor.

Yönetim, kasadaki parayı transfere harcamaktansa oyuncu alacaklarını hesaplara yatırıp motivasyonu artırmayı hedefliyor.

UEFA’DAN GELECEK PARA RAHATLATACAK

Diğer taraftan, özellikle önümüzdeki ay UEFA’dan gelecek para ile beraber bir rahatlama olacağı öngörülüyor. Sarı-kırmızılılar, bu şekilde mali rahatlama sağlamanın hesaplarını yapıyor.