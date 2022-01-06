Euro
15.5628
0.63%
Dolar
13.7508
0.61%
Altın
794.6930
-0.02%
Borsa
2,011.59
0.31%
Bitcoin
599.156
-3.68%
BTXN Coin
32.52
-5.18%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Galatasaray'da önce maaşlar, sonra transfer

    Ocak transfer döneminde transfer yapması çok zor olan sarı-kırmızılı ekipte başkan Burak Elmas, harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 14:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'da önce maaşlar, sonra transfer

    Transfer yapabilmek için oyuncu satışı şart olan Galatasaray, transferden öte önceliğini mevcut futbolcuların alacaklarını ödemeye verecek.

    "Oyuncu satışı olmadan ve bütçede yer açmadan transfer yapamayız." diyen Başkan Burak Elmas’ın, oyuncuların alacakları konusunda büyük bir hassasiyet içinde olduğu öğrenildi.

    Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Başkan Elmas ve idarecilerin, oyuncuların alacaklarının zamanında ödenmesini öncelikli olarak gördükleri belirtildi.

    Galatasaray da önce maaşlar, sonra transfer #1

    2 AYLIK ALACAKLAR İÇERİDE

    Bu çerçevede, ligin ilk yarısında yaşanan problemlerin tekrarlanmaması isteniyor. Sarı-kırmızılılarda birçok oyuncunun, 2 aylık alacakları içeride bulunuyor.

    Yönetim, kasadaki parayı transfere harcamaktansa oyuncu alacaklarını hesaplara yatırıp motivasyonu artırmayı hedefliyor.

    Galatasaray da önce maaşlar, sonra transfer #2

    UEFA’DAN GELECEK PARA RAHATLATACAK

    Diğer taraftan, özellikle önümüzdeki ay UEFA’dan gelecek para ile beraber bir rahatlama olacağı öngörülüyor. Sarı-kırmızılılar, bu şekilde mali rahatlama sağlamanın hesaplarını yapıyor.

    Galatasaray da önce maaşlar, sonra transfer #3


    Görüş Bildir