Galatasaray'da önce prim sonra borçsuzluk Galatasaray, takıma primleri ödedikten sonra oyunculara 15 Ekim'e kadar UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdını imzalatacak.

Haber Merkezi

Geçen sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray'da hala takıma şampiyonluk primi ödenmedi.

İki hafta önceki Fenerbahçe galibiyetinin ardından da soyunma odasında oyunculara 1.5 milyon euro prim sözü verilmişti.

Sarı-kırmızılı yönetim, bu hafta Florya'daki alacakları kapatmaya çalışacak. Futbolcu primlerinin toplamda kişi başı 8 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.

15 EKİM'E KADAR BORÇSUZLUK KAĞIDI İMZALATILACAK

Sabah'ın haberine göre; oyunculara primleri ödendikten sonra ise 15 Ekim'e kadar UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı imzalatılacak.