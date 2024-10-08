Galatasaray'da önce prim sonra borçsuzluk

Haber Merkezi
Geçen sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray'da hala takıma şampiyonluk primi ödenmedi.
İki hafta önceki Fenerbahçe galibiyetinin ardından da soyunma odasında oyunculara 1.5 milyon euro prim sözü verilmişti.
Sarı-kırmızılı yönetim, bu hafta Florya'daki alacakları kapatmaya çalışacak. Futbolcu primlerinin toplamda kişi başı 8 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.
15 EKİM'E KADAR BORÇSUZLUK KAĞIDI İMZALATILACAK
Sabah'ın haberine göre; oyunculara primleri ödendikten sonra ise 15 Ekim'e kadar UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı imzalatılacak.
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