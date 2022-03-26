Galatasaray'da önerge hazırlığı

Galatasaray'da bugün gerçekleştirilecek mali genel kurulda birçok kulüp üyesi erken saatlerde önerge vererek toplantının basın mensuplarına açılmasını talep edecek.

Galatasaray'da merakla beklenen mali Genel Kurul öncesi hareketli saatler yaşanıyor.

GS TV'den yapılan "Kulübümüzün yarın (26.03.2022) yapılacak olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 10.00'dan itibaren GS TV'den canlı ve kesintisiz olarak yayınlanacaktır. Yayın linki ve toplantıya dair fotoğraflar dileyen basın mensuplarıyla paylaşılacaktır." şeklindeki açıklamayla toplantının basın mensuplarına kapalı olduğu duyuruldu.

KULÜP ÜYELERİ ÖNERGE VERECEK

Bunun üzerine birçok kulüp üyesinin harekete geçtiği ve önerge verilmesi yönünde karar aldığı öğrenildi.

Bazı üyeler, toplantı başında önerge vererek genel kurulun basın mensuplarına açılmasını talep edecek.