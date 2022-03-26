Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
663.053
1.54%
BTXN Coin
40.96
-1.22%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Galatasaray'da önerge hazırlığı

    Galatasaray'da bugün gerçekleştirilecek mali genel kurulda birçok kulüp üyesi erken saatlerde önerge vererek toplantının basın mensuplarına açılmasını talep edecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'da önerge hazırlığı

    Galatasaray'da merakla beklenen mali Genel Kurul öncesi hareketli saatler yaşanıyor.

    GS TV'den yapılan "Kulübümüzün yarın (26.03.2022) yapılacak olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 10.00'dan itibaren GS TV'den canlı ve kesintisiz olarak yayınlanacaktır. Yayın linki ve toplantıya dair fotoğraflar dileyen basın mensuplarıyla paylaşılacaktır." şeklindeki açıklamayla toplantının basın mensuplarına kapalı olduğu duyuruldu.

    KULÜP ÜYELERİ ÖNERGE VERECEK

    Bunun üzerine birçok kulüp üyesinin harekete geçtiği ve önerge verilmesi yönünde karar aldığı öğrenildi.

    Bazı üyeler, toplantı başında önerge vererek genel kurulun basın mensuplarına açılmasını talep edecek.


    İlginizi Çekebilir

    Kanada'da göçmenler ülkeyi terk etme eğiliminde
    Dünya

    Kanada'da göçmenler ülkeyi terk etme eğiliminde

    Rusya'nın Paris Büyükelçisi, paylaştığı karikatürler için Dışişleri'ne çağrıldı
    Dünya

    Rusya'nın Paris Büyükelçisi, paylaştığı karikatürler için Dışişleri'ne çağrıldı

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir