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    Galatasaray'da orta sahaya Diawara hamlesi

    Galatasaray'da orta sahaya Diawara hamlesi

    6 numara transferi için düğmeye basan Galatasaray'da bir diğer aday da belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Romalı Diawara için ilk teması kurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 10:10
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    Transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvayan ve önceliği 6 numara takviyesine veren Galatasaray'da, gündeme sürpriz bir aday daha geldi.

    İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Roma'dan Diawara ile ilgilendiğini öne sürdü. Ayrıca Almanya'dan Frankfurt'un da bu transfer için devrede olduğu belirtiliyor.

    Galatasaray da orta sahaya Diawara hamlesi #1

    MOURINHO ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

    24 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu, özellikle Roma'nın Bodo Glimt'ten 6 gol yediği maçın ardından hocası Jose Mourinho ile ciddi sıkıntılar yaşamıştı.

    Haberde, Portekizli teknik adamın, Diawara'nın üzerini çizdiği ve devre arasında gönderilmesini istediği belirtiliyor.

    Genç futbolcunun da Jose'nin tavırlarından rahatsızlık duyduğu ve bunu menajerine ilettiği de haberin detayları arasında yer alıyor.

    Galatasaray da orta sahaya Diawara hamlesi #2

    OCAK AYI KRİTİK SÜREÇ

    Yaz transfer döneminde de Fatih Terim'in istediği ancak sonuçlandırılmayan Diawara transferinin, ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

    Öte yandan Fatih Hoca'nın da yakın arkadaşı Jose Mourinho'dan, Diawara'nın transferinde önceliği sarı-kırmızılı takıma vermeleri için ricada bulunduğu kaydedildi.

    Galatasaray da orta sahaya Diawara hamlesi #3

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