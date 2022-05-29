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    Galatasaray'da Özgür Baran Aksaka'nın hedefi A takım

    Galatasaray U19 takımının kaptanlığını yapan Özgür Baran Aksaka, sarı-kırmızılı camianın dikkatini çekiyor ve A takımda görev almak istiyor.
    • 29.05.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 15:44
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    Galatasaray'da Özgür Baran Aksaka'nın hedefi A takım

    Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından açık ara uzak kalan Galatasaray, gelecek sezonun kadro hazırlıklarına şimdiden başladı.

    Sadece transfer yaparak kadrosunu yenilemek istemeyen sarı-kırmızlılı ekip, altyapıdan gelen oyunculara da şans vermek istiyor.

    Özellikle U19 takımının kaptanlığını yapan Özgür Baran Aksaka, Galatasaray yönetiminin dikkatini çekiyor.

    Alt ekipte başka bir mevkiide görev yapıyor

    8 yaşında Çorlu'dan gelip Galatasaray Futbol Akademisi'ne giren 2003 doğumlu Özgür Baran, asıl mevkiisi 10 numara olmasına rağmen alt ekipteki 6 numara eksikliği nedeniyle uzun süredir savunmanın önünde görev yapıyor.

    19 yaşındaki genç yetenek, oyun kurma becerisi, isabetli pasları ve dar alandaki çalımlarıyla dikkat çekiyor.

    A takım forması giymek istiyor

    Gelecek sezon mutlaka A takım formasını giymek isteyen Özgür Baran Aksaka'nın en büyük hayali ise kaptanlık pazubandıyla Galatasaray'ı şampiyonluklara taşımak.

    Torrenti dostluk maçında şans vermişti

    Galatasaray'In hocası Torrent, Dinamo Kiev'le oynanan dostluk maçında Baran'a süre vermiş ve performansını çok beğenmişti.

    33 maçta mücadele etti

    Bu sezon alt ekipte 33 maçta görev yapan Özgür Baran, takımına 5 gol, 1 asist ile katkı sağladı.

    Galatasaray da Özgür Baran Aksaka nın hedefi A takım #1


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