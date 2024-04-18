Galatasaray'da Pendikspor maçı hazırlıkları devam etti

AA
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Hazırlıklar devam edecek
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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