Galatasaray'da prim krizi iddiası

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Oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet alan Galatasaray'da işler son dönemde yolunda gitmiyor.

Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkı dörde inen sarı-kırmızılılarda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılılarda prim krizinin patlak verdiği iddia edildi.

'SEZON BAŞINDAN BU YANA BİR KEZ ALDIK'

Buna göre Galatasaraylı futbolculara sezon başından bu yana sadece bir kez prim verildi.

3 hafta önce Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaraylı futbolcuların sadece bu maçın primlerini aldığı, diğer karşılaşmaların primlerinin yatırılmamasının ise moralleri bozduğu aktarıldı.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray yönetiminin "Siz kazanın biz gerekeni yaparız." dediği ifade edildi.

"FENERBAHÇE'Yİ DEPLASMANDA YENDİĞİMİZ MAÇIN PRİMLERİ YATMADI"

Milliyet'in haberine göre futbolcuların ise bu duruma, "Daha Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiğimiz maçın primleri yatmadı." diyerek sitem ettiği belirtildi.

Haberde ayrıca Galatasaraylı futbolcuların, Fenerbahçe'de yapılan haftalık prim ödemelerinden de haberdar oldukları ifade edildi.

Maaş konusunda da 1-2 aylık gecikmeler yaşandığı ancak özellikle prim meselesinin futbolcuları çok rahatsız ettiği öne sürüldü.