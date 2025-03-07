Galatasaray'da prim krizinde devreye Dursun Özbek girdi

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Süper Lig'de lider Galatasaray, son iki haftada sahasında Fenerbahçe ve deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kalmıştı.

Yaşanan puan kayıplarının ardından takım içindeki huzursuzluğun nedeni ortaya çıkmıştı.

Ligde bu sezon 20 galibiyet alan sarı-kırmızılılarda sadece 3 hafta önce Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin primlerinin ödendiği ve diğer primlerin henüz hesaplara yatmadığı öğrenildi.

PRİM KRİZİ YAŞANDI

Bu durumun futbolcular arasında huzursuzluğa yol açtığı aktarıldı.

Yaşananların ardından bir süredir sağlık sorunları yaşayan Dursun Özbek konuya el attı.

Kemerburgaz’daki tesislere giden Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk’a destek verdi.

DURSUN ÖZBEK EL ATTI: EN KISA SÜREDE ÖDENECEK

Özbek ayrıca oyuncuların primlerinin en kısa sürede ödeneceğinin altını çizdi.

Özbek’in yaklaşımının oyunculara moral verdiği öğrenildi.

Son olarak bundan sonra sürekli takımla birlikte olma kararı alan Dursun Özbek'in, Kemerburgaz Tesisleri'nde odasının derhal hazırlanmasını talep ettiği aktarıldı.