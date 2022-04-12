Galatasaray'da prim sorunu

Galatasaray'da son dönemde futbolcuların isteksiz tavırları dikkat çekiyor. Oyuncuların problemlerinin prim alamama olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe derbisinde varlık gösteremeyerek 2-0 kaybeden Galatasaray 'da başarısız tablonun sorumlusu aranıyor.

Kulüp üyeleri ve taraftarlar bir taraftan Teknik Direktör Domenec Torrent'i ağır şekilde eleştirirken diğer yandan ise bu tablonun tek başına İspanyol çalıştırıcının eseri olmadığı ifade ediliyor.

Özellikle sezon başındaki yapılanma ve buna bağlı gerçekleştirilen transferler eleştiriliyor. Burada da Fatih Terim ve Başkan Burak Elmas eleştirilerin odağındaki isim haline geldi. Rumenler eleştirisi ile Fenerbahçe maçından sonra özellikle Cicaldou ve Morutan'ın yüksek maliyetleri gündeme getirildi.

Her iki oyuncu için verilen 11.7 milyon euroluk bonservis tepki toplarken Fatih Terim'in bu oyunculardaki ısrarı ve Başkan Burak Elmas'ın da yüksek maliyetlere rağmen transferleri gerçekleştirmesi bir kez daha eleştirildi. Yine Berkan Kutlu için verilen 4 milyon euro da camiada sürekli olarak sorgulanıyor.

Torrent ile daha kötüye giden tablo

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent yönetiminde tablo daha da kötüye gitti. Torrent, Galatasaray tarihinde en az 10 maça çıkan teknik adamlar arasında en düşük puan ortalamasına sahip isim oldu. 1.07 puan ortalaması tutturan 59 yaşındaki İspanyol teknik adamdan sonra en kötü grafiği 1.25'lik ortalamayla Cesare Prandelli ve Gheorghe Hagi çizmişti.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaraylı futbolcuların son dönemdeki kötü performansının altında prim konusunun büyük etkisi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş derbisi ardından soyunma odasında oyuncuların prim talebinin olumsuz yanıt bulduğu ve Barcelona maçı öncesi de bu durumun takıma olumsuz yansıdığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe derbisinden önce de takıma yönelik herhangi bir prim vaadinde bulunmamıştı.