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    Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı

    Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı

    Çarşamba günü PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlık nedeniyle son idmana katılmadığı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 10:09
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    Çarşamba akşamı PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları yapılan antrenmanla devam etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada antrenmanın ana bölümünde taktik çalışıldığı ifade edilldi.

    Galatasaray da Radamel Falcao sakatlandı #1

    FALCAO SAKATLANDI

    Antrenman raporunda yer alan bilgiye göre sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı.

    Sakatlıklarıyla gündemden düşmeyen başarılı oyuncunun PSV maçında oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor.

    2019'da Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı golcü Galatasaray formasıyla 2 sezonda çıktığı 40 maçta 20 gol kaydetti.

    Galatasaray da Radamel Falcao sakatlandı #2

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