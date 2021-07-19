Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı

Çarşamba günü PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlık nedeniyle son idmana katılmadığı bildirildi.

Çarşamba akşamı PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları yapılan antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada antrenmanın ana bölümünde taktik çalışıldığı ifade edilldi.

FALCAO SAKATLANDI

Antrenman raporunda yer alan bilgiye göre sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı.

Sakatlıklarıyla gündemden düşmeyen başarılı oyuncunun PSV maçında oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor.

2019'da Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı golcü Galatasaray formasıyla 2 sezonda çıktığı 40 maçta 20 gol kaydetti.