Galatasaray'da rekora bir maç kaldı

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Eyüpspor maçını berabere bitirip yenilgisiz yoluna devam eden Galatasaray, bir rekorunu daha egale etti.

Okan Buruk yönetiminde son iki sezonda kırılmadık rekor bırakmayan G.Saray, dün 13. lig maçında da kaybetmedi.

Süper Lig tarihinde Aslan ilk 13 maçta en çok (35) puan toplayan takım olurken kendi rekorunu kırmasına 1 maç kaldı.

Cimbom, tarihinde ilk 13 karşılaşmayı mağlubiyetsiz olarak 2007-08 sezonunda geçerken, gelecek hafta Sivas deplasmanında yenilmezse rekoru 14 maça taşıyacak.

RAKAMLARDA EZDİ GEÇTİ

Yüzde 66 topla oynayan Aslan, rakip kaleye 28 şut attı, 14'ünde isabet sağladı, 12'sinde ise çerçeveyi bulamadı.

Rakip ceza sahasında 53 defa topla buluşan sarı-kırmızılılar, 10 net pozisyondan yararlanamazken 2 kez direkleri dövdü. Cimbom'un gol beklentisi 4.70'i görürken 11 de korner atışı kullandı.