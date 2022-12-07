Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz atağı

Galatasaray, Rangers'ta forma şansı bulamayan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere İskoç kulübüyle temasa geçti.

Ara transferde birçok mevkiyi güçlendirmek üzere kolları sıvayan, özellikle de yerli transferine ağırlık veren Galatasaray'ın sol bek planı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Patrick van Aanholt'la yolları ayırmaya hazırlanırken, Emre Taşdemir'in de sık sık sakatlanması sebebiyle bu bölgeye Kazımcan dışında bir alternatif arıyordu.

Sarı-kırmızılılar kancayı Rıdvan'a attı

Cimbom, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı gözüne kestirdi.

Galatasaray Yönetimi, Glasgow Rangers forması giyen, ancak istediği süreyi alamayan 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak üzere harekete geçti.

Sarı-kırmızılı yetkililerin, Rıdvan'ın menajerinden olumlu geri dönüş aldığı, Rangers'a da önümüzdeki günlerde bir teklif yapılacağı öğrenildi.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

Öte yandan Glasgow Rangers ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sol bek, altyapısından yetiştiği Beşiktaş’tan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

Rangers ile 7 maça çıkan Milli futbolcu, 1 asist yapma başarısı gösterirken Aberdeen ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalmıştı.