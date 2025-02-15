Galatasaray'da Rizespor maçı hazırlıkları başladı

İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Yeni transfer Eren Elmalı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK

Galatasaray yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.