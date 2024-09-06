Galatasaray'da Rizespor maçı hazırlıkları sürdü
İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör yönetiminde sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapıldı.

İDMAN DAR ALANDA OYUNLA TAMAMLANDI

Dinamik ısınmayla başlayan akşam idmanı, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)