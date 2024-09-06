Galatasaray'da Rizespor maçı hazırlıkları sürdü

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapıldı.
İDMAN DAR ALANDA OYUNLA TAMAMLANDI
Dinamik ısınmayla başlayan akşam idmanı, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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