Galatasaray'da Roland Sallai, Avrupa'ya yazılacak

Haber Merkezi

Galatasaray'da adı sezon başında UEFA'ya verilen listeye dahil edilemeyen ve Avrupa Ligi maçlarında yer almayan Roland Sallai, ocak ayı sonunda verilecek yeni Avrupa listesine mutlaka dahil edilecek.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, özellikle ilk yarının sonlarına doğru çıkış ve istikrar yakalayan Macar yıldızı Avrupa'da mutlaka kullanmak istiyor.

2 İSİM DAHA EKLENECEK

Fanatik'in haberine göre; yapılacak 2 yeni transfer de Sallai ile birlikte listeye eklenen diğer isimler olacak.

Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.