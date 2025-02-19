Galatasaray'da Roland Sallai, ilk 11'e göz kırptı
Haber Merkezi

Galatasaray'da Roland Sallai, Rizespor maçındaki performansıyla teknik heyetten geçer not aldı.

Sarı-kırmızılıların Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta ikinci yarıda oyuna dahil olan Macar futbolcu, performansıyla 2-1'lik galibiyetin gelmesinde önemli rol oynadı.

19 MAÇTA 2 GOL

Sallai, Rizespor maçındaki performansıyla gelecek haftalar için forma şansını arttırdı.

Galatasaray'da bu sezon 19 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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Ercan Ertan
Muhabir