Galatasaray'da Roland Sallai, ilk 11'e göz kırptı

Haber Merkezi
Galatasaray'da Roland Sallai, Rizespor maçındaki performansıyla teknik heyetten geçer not aldı.
Sarı-kırmızılıların Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta ikinci yarıda oyuna dahil olan Macar futbolcu, performansıyla 2-1'lik galibiyetin gelmesinde önemli rol oynadı.
19 MAÇTA 2 GOL
Sallai, Rizespor maçındaki performansıyla gelecek haftalar için forma şansını arttırdı.
Galatasaray'da bu sezon 19 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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