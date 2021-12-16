Euro
17.1508
2.58%
Dolar
15.1247
2.16%
Altın
868.61
2.72%
Borsa
2.185
1.04%
Bitcoin
744.900
4.33%
BTXN Coin
40.45
2.35%
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Galatasaray'da Ryan Babel ve Sofiane Feghouli yolcu

    Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 13:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'da Ryan Babel ve Sofiane Feghouli yolcu

    Ara transfer döneminde kadrosuna yabancı takviye yapabilmesi için kadrosundan en az 1 yabancı ile yollarını ayırması gereken Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.

    BABEL VE FEGHOULI

    Kadrosunda 14 yabancı bulundurabilecek olan sarı-kırmızılıların Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmak istediği öğrenildi.

    Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan iki futbolcuyu ocakta göndermek isterken, Babel yıllık 2.5 milyon euro, Feghouli de 3.75 milyon euro net kazanıyor.

    Galatasaray da Ryan Babel ve Sofiane Feghouli yolcu #1

    BABEL SKOR KATKISI SAĞLAYAMADI

    Babel bu sezon ligde 11 maçta skora katkı sağlayamadı. Feghouli 13 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

    Galatasaray da Ryan Babel ve Sofiane Feghouli yolcu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir