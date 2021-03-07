Galatasaray'da Ryan Donk sakatlandı

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada Ryan Donk maçın 48. dakikasında sakatlanarak yerini Luyindama'ya bıraktı.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlıkla sarsıldı.

TEDAVİ YETERLİ OLMADI

Sarı-kırmızılıların tecrübeli ismi Ryan Donk, karşılaşmanın 48. dakikasında sakatlandı ve yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi. Hollandalı oyuncunun yerine, yedek kulübesinden Luyindama dahil oldu.

Donk, bu sezon 26 maça çıkarken, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



