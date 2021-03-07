Euro
8.98
-0.4%
Dolar
7.532
0.28%
Altın
411.42
0.25%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
378.214
3.62%
EXEN Coin
16.00
-0.37%
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 4 C

    Galatasaray'da Ryan Donk sakatlandı

    Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada Ryan Donk maçın 48. dakikasında sakatlanarak yerini Luyindama'ya bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2021 - 20:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'da Ryan Donk sakatlandı

    Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlıkla sarsıldı.

    TEDAVİ YETERLİ OLMADI

    Sarı-kırmızılıların tecrübeli ismi Ryan Donk, karşılaşmanın 48. dakikasında sakatlandı ve yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi. Hollandalı oyuncunun yerine, yedek kulübesinden Luyindama dahil oldu.

    Donk, bu sezon 26 maça çıkarken, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

    Galatasaray da Ryan Donk sakatlandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir