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Galatasaray'da Ryan Donk sakatlandı
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada Ryan Donk maçın 48. dakikasında sakatlanarak yerini Luyindama'ya bıraktı.
- Haber Merkezi
- 07.03.2021 - 20:39
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlıkla sarsıldı.
TEDAVİ YETERLİ OLMADI
Sarı-kırmızılıların tecrübeli ismi Ryan Donk, karşılaşmanın 48. dakikasında sakatlandı ve yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi. Hollandalı oyuncunun yerine, yedek kulübesinden Luyindama dahil oldu.
Donk, bu sezon 26 maça çıkarken, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.