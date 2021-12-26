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- Galatasaray'da Sacha Boey geri döndü
Galatasaray'da Sacha Boey geri döndü
Sarı-kırmızılılarda, uzun süredir sakatlığı devam eden Sacha Boey, takımla çalışmalara başladı.
- Haber Merkezi
- 26.12.2021 - 13:53
- Güncelleme : 26.12.2021 - 14:19
Galatasaray, Türkiye Kupası 5. Turu'nda Altaş Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılılarda son olarak 30 Eylül'deki Marsilya maçında görev yapan ve uzun süreli sakatlığını atlatan sağ bek oyuncusu Sacha Boey, antrenmanda takımla çalıştı.
DENİZLİSPOR MAÇINDA KADRODA OLMASI BEKLENİYOR
Fransa’daki tedavisinin tamamlanmasının ardından bir süredir bireysel çalışan 21 yaşındaki sağ bek, bugünki antrenmanın son bölümünde takıma katıldı.
Sacha Boey’ in maç kondisyonu kazanması amacıyla Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nda salı günü oynayacağı Denizlispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.