Euro
15.1294
-2.56%
Dolar
13.3441
-2.39%
Altın
773.76
-0.64%
Borsa
1.81
0%
Bitcoin
755.515
3.92%
BTXN Coin
50.77
-3.36%
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 5 C

    Galatasaray'da Sacha Boey ilk yarıyı kapattı

    30 Eylül'den beri formasından uzak olan Sacha Boey'in ilk yarıyı kapattığı bilgisine ulaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'da Sacha Boey ilk yarıyı kapattı

    Galatasaray'da uzun süredir sakat olduğu için sahalardan uzak kalan Sacha Boey ilk yarıyı kapattı.

    Fransız futbolcunun ülkesinde yoğun bir tedavi süreci yaşadığı belirtildi.

    Fransa'da bulunan genç oyuncuya günde yaklaşık 8 saatlik tedavi programı uygulandığı ifade edildi.

    Galatasaray da Sacha Boey ilk yarıyı kapattı #1

    23 MAÇIN 15'İNİ KAÇIRDI

    21 yaşındaki sağ bek oyuncunun uyluğunda meydana gelen sakatlık nedeniyle lisansı çıktıktan sonraki süreçte sarı kırmızılıların oynadığı 23 karşılaşmanın 15'inde forma giyemedi.

    YEDLIN'LE DEVAM

    Oynadığı maçlardaki performansıyla alkış alan Boey'in yerine oynayan Yedlin, Galatasaraylı taraftarları memnun etmezken, bu durumun en azından ocak ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

    Galatasaray da Sacha Boey ilk yarıyı kapattı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir