Galatasaray'da Sacha Boey ilk yarıyı kapattı

30 Eylül'den beri formasından uzak olan Sacha Boey'in ilk yarıyı kapattığı bilgisine ulaşıldı.

Galatasaray'da uzun süredir sakat olduğu için sahalardan uzak kalan Sacha Boey ilk yarıyı kapattı.

Fransız futbolcunun ülkesinde yoğun bir tedavi süreci yaşadığı belirtildi.

Fransa'da bulunan genç oyuncuya günde yaklaşık 8 saatlik tedavi programı uygulandığı ifade edildi.





23 MAÇIN 15'İNİ KAÇIRDI

21 yaşındaki sağ bek oyuncunun uyluğunda meydana gelen sakatlık nedeniyle lisansı çıktıktan sonraki süreçte sarı kırmızılıların oynadığı 23 karşılaşmanın 15'inde forma giyemedi.

YEDLIN'LE DEVAM

Oynadığı maçlardaki performansıyla alkış alan Boey'in yerine oynayan Yedlin, Galatasaraylı taraftarları memnun etmezken, bu durumun en azından ocak ayına kadar devam etmesi bekleniyor.