Galatasaray'da Sacha Boey krizi

Milli arada Fransa'ya giden ve koronavirüse yakalanan Sacha Boey, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer almayacak.

Galatasaray'da ikinci Sacha Boey krizi yaşanıyor.

Ligdeki son Gaziantep deplasmanında iki sağ bek tribünde otururken Semih'in oynamasıyla ilgili bir iddia ortaya atan Ümit Davala, "Boey, Omar'ın kas ağrısı olduğunu duyunca 'Ben de halsizim, oynayamam' demiş. Ben burada bir şeytanlık seziyorum." demişti.

HENÜZ TÜRKİYE'YE DÖNMEDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; şimdi de milli arada tatil için Fransa'ya giden 21 yaşındaki futbolcunun koronavirüse yakalandığı ve bu nedenle Türkiye'ye dönmediği ortaya çıktı. Boey, Karagümrük maçının kadrosunda da yer alamayacak.

Milli arada ABD'de göz kontrolüne giden ve önceki gün takıma dönen Omar'ın mücadeleye yetiştirilmesi için kondisyon ekibi yoğun mesai harcıyor.



