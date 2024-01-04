Galatasaray'da Sacha Boey krizi! Hala ikna edilemedi Galatasaray'da Sacha Boey için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda, Sacha Boey ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanamaması moralleri bozdu.

ensonhaber.com

Galatasaray'da gösterdiği performansla takdir toplayan Sacha Boey'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başından bu yana Boey ve menajeriyle görüşmeleri sürdüren yönetim, bir türlü olumlu bir sonuca ulaşamadı. Bu süreçte ne Boey ne de menajeri, süresi uzatılan yeni kontrat için ikna edilemedi.

3.5 milyon euro talep etti

Galatasaray, yıllık 600 bin euro alan Boey'in maaşını 1.8 milyon euroya çıkartmaya hazır. Ancak menajeri, sarı-kırmızılı kulüpten 3.5 milyon euro talep etti ve pazarlıklar tıkandı.

Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar Sacha Boey'le kontrat yenileyemezse yaz transfer döneminde eli epey zayıflayacak. Genç yıldızın kontratının son sezonuna giriyor olması sebebiyle istediği bonservis bedelini elde edemeyecek.

Maç kaçırmadı

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm resmi maçlarda 90 dakika sahada kalan Sacha Boey, 29 karşılaşmada 2 gollük katkı sağladı.

Piyasa değeri 22 milyon euronun üzerine çıkan 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.