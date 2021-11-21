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    Galatasaray'da Sacha Boey ve Arda Turan yok

    Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın futbolcuları Sacha Boey ve Arda Turan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 10:03
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    Galatasaray'da Sacha Boey ve Arda Turan yok

    Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden iki oyuncu; Sacha Boey ve Arda Turan, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak. Galatasaray'da başka eksik bulunmuyor.

    İÇ SAHADA 3'TE 3 YAPTI

    Galatasaray , Süper Lig ’de sahasında çıktığı son 3 maçı kazandı. Bu sezon deplasmandaki 7 mücadelede sadece 2 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde daha iyi bir performans sergiliyor.

    Galatasaray Stadı’nda çıktığı 5 maçın 4’ünü kazanan Galatasaray, 1 mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı. Aslan, iç sahada oynadığı son 3 lig maçından 3 puan çıkardı.

    Galatasaray da Sacha Boey ve Arda Turan yok #1

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