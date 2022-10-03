Galatasaray'da Sacha Boey'a özel tebrik

İlk haftadan beri müthiş bir performans sergileyen Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, Adana Demirspor maçının ardından teknik ekip tarafından özel olarak tebrik edildi.

Sezon başında gönderilecekler arasında yer alan ve sonrasında takıma katılan Sacha Boey, ilk haftadan beri müthiş bir performans sergiliyor.

Son olarak Adana Demirspor karşısında da forma giyen yıldız sağ bek, Henry Onyekuru'ya göz açtırmamıştı.





Özel tebrik

Savunmanın yanısıra hücuma da çok ciddi bir katkı veren 22 yaşındaki futbolcu, sahanın en iyilerinden biri oldu. Boey'in, teknik ekip tarafından özel olarak tebrik edildiği bildirildi.



