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    Galatasaray'da sağ bek transferi Omar Elabdellaoui'ye bağlı

    Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin durumu transfere yön verecek. Tedavisi devam eden tecrübeli futbolcu eğer bu sezon da takıma katılmayacaksa sağ bek mevkine Galatasaray transfer yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 14:14
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    Galatasaray'da sağ bek transferi Omar Elabdellaoui'ye bağlı

    Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui'nin durumu, Galatasaray 'ın transfer çalışmalarındaki yol haritası için de belirleyici olacak.

    OMAR YETİŞİRSE SAĞ BEK TRANSFER EDİLMEYECEK

    Elinde tek sağ bek Yedlin kalan teknik patron Fatih Terim, bu bölgeye bir takviye istiyor. Yeni alınacak sağ bekin ise rotasyondan ziyade, ilk 11'de oynayabilecek, yüksek kalitede bir isim olması planlanıyor.

    Omar'ın yeni sezona yetişmesi halinde bu planın rafa kalkabileceği belirtiliyor.

    Galatasaray da sağ bek transferi Omar Elabdellaoui ye bağlı #1

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