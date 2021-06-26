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Galatasaray'da sağ bek transferi Omar Elabdellaoui'ye bağlı

Galatasaray'da sağ bek transferi Omar Elabdellaoui'ye bağlı

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin durumu transfere yön verecek. Tedavisi devam eden tecrübeli futbolcu eğer bu sezon da takıma katılmayacaksa sağ bek mevkine Galatasaray transfer yapacak.