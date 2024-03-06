Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu: Yener İnce tek tek açıkladı Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı takımın idmanı öncesinde sakatlığı bulunan futbolcuların son durumları hakkında bilgi verdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 29. haftasında Rizespor ile 8 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce ise antrenman öncesinde basın mensupları ile buluştu.

"Davinson Sanchez'de gerilme var"

Davinson Sanchez'in durumu hakkında bilgilendirme yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

Davinson Sanchez'de gerilme var. Rizespor maçında oynayıp oynamayacağının perşembe günü yapılacak test sonrası belli olacak.

"Aurier milli aradan sonra dönüyor"

Serge Aurier'in tedavisinin devam ettiğini de vurgulayan İnce, milli ara sonrasında oyuncunun takıma dönmesinin planlandığını aktardı.

"Şu an herhangi bir sakatlık yok"

İnce, Icardi'nin durumu hakkında ise şunları dedi:,

Icardi'nin ayak bileğiyle alakalı konu bitti. Dönem dönem adale sertlikleri oluyor. Şu an herhangi bir sakatlık yok.

"Abdülkerim Bardakcı, Rizespor maçında yok"

Abdülkerim Bardakcı'nın durumu hakkında da açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

Abdülkerim’in önceki sakatlığından bağımsız olarak üst arka adalesinde bir zorlanma tespit ettik. Rizespor maçında olmayacak.

Ziyech ve Zaha idmanda

Galatasaray kulüp doktoru, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha'nın ise antrenmana çıkacağını aktardı. İki yıldız isim de idmanda yer aldı.