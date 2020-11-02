Galatasaray'da sakatlardan kötü haber geldi

Galatasaray'da Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao ile Saracchi'nin, zorlu Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecekleri öğrenildi.

Galatasaray'da adale sakatlıkları devam ediyor...

Sarı-kırmızılı takımda Etebo, Linnes ve Belhanda'nın ardından Marcao ve Saracchi'nin de sakatlanması, teknik heyetin canını sıktı.

Sezon başında ABD’li kondisyoner Scout Piri’yi getiren Galatasaray'da, yoğun tempoda yapılan çalışmaların sakatlıklara neden olabileceği belirtiliyor.

MARCAO VE SARACCHI YOK

Ankaragücü maçında oyuna devam edemeyen ve tedavi görev Marcao ile Saracchi'nin Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri öğrenildi.

MARCAO: Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubundan sakatlandı. Sivas maçında forma giyemeyecek.

SARACCHI: Ankaragücü maçında sol kasık adalesinden sakatlandı. Sivas deplasmanında oynayamayacak.

BELHANDA: Sol üst adale grubunda zorlanma nedeniyle Ankaragücü maçında oynamadı. Sivas karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği belirsiz.

LINNES: Erzurum maçı öncesi sol üst arka adalesinde sorun yaşadı. İki haftadır forma giyemiyor.

ETEBO: Adalesindeki zorlanma nedeniyle Gaziantep ve Neftçi Bakü maçlarında forma giyemedi.