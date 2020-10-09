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    Galatasaray'da sakatların son durumu

    Galatasaray'da Muslera'nın uzun süren sakatlığının yanı sıra Taylan, Etebo ve Emre Akbaba'nın da son durumları yakından takip ediliyor. Tecrübeli futbolcular kısa süre içerisinde takıma dönecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 10:39
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    Galatasaray'da sakatların son durumu

    Sakatlığı nedeniyle resmi maçta forma giyemeyen Emre Akbaba milli ara sonrası formasına kavuşacak.

    Fatih Terim'in en tuttuğu isimlerden biri olan Emre Akbaba günleri sayıyor.

    Galatasaray da sakatların son durumu #1

    ETEBO YETİŞECEK, TAYLAN ZOR

    Milli ara öncesinde Kasımpaşa karşısında kaybeden Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Etebo, sakatlık geçirmişti.

    Bu nedenle milli mesai sonrasında lider Alanyaspor ile oynanacak olan mücadelede Taylan'ın forma giyme şansı bulunmuyor. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda 24 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak.

    Nijeryalı orta saha, bu sezon 5 maça çıkarken, ligde ilk kez Kasımpaşa karşısında 11'de sahaya çıkmıştı. Etobo'nun henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

    Galatasaray da sakatların son durumu #2

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