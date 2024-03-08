Galatasaray'da sakatlık! Kaan Ayhan oyun kenarına geldi Galatasaray'ın savunma oyuncusu Kaan Ayhan, Rizespor'la oynanan Süper Lig maçının ilk yarısında sakatlık geçirerek oyundan çıktı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 29. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi takım sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi.

Maça 11’de başlayan sarı-kırmızılı futbolcu Kaan Ayhan sakatlandığından dolayı oyundan çıktı.

Oyuna devam edemedi

Kaan, müsabakanın 14. dakikasında Akintola'ya kayarak yaptığı müdahalesinin ardından yerde kaldı.

Galatasaray sağlık ekibinin tedavisinin ardından kendini deneyen Kaan, 19. dakikada kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

Yerine Zaha girdi

29 yaşındaki futbolcunun yerine 23. dakikada oyuna Wilfried Zaha dahil oldu.

Müsabakaya sağ açıkta başlayan Barış Alper Yılmaz, değişiklik sonrası sağ bek bölgesine geçti.