Galatasaray'da Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında Samsunspor ile pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman dörde iki hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK
Galatasaray, yarın saat 16.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış