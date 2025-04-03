Galatasaray'da Samsunspor mesaisi başladı

AA & Ensonhaber
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 6'ya 2 pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Galatasaray, 3 günlük aranın ardından 7 Nisan Pazartesi günü yapacağı idmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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