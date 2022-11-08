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    Galatasaray'da sarı saç akımı

    Galatasaray'da sarı saç akımı

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, antrenmandan keyifli bir görsel paylaştı. Icardi paylaşımında, Okan Buruk'un saçlarını sarıya boyadı.
    • 08.11.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 15:04
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    Geçtiğimiz hafta sonunda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek moral depolayan Galatasaray'da hafta başında Türkiye Kupası'nda Ofspor maçı hazırlıkları başlamıştı.

    Oldukça neşeli geçen idmana sarı-kırmızılı takımdaki sarı saçlı futbolcular damgasını vurdu. Nelsson ve Icardi'nin ardından Torreira da geçtiğimiz gün saçını sarıya boyatmıştı.

    Sarı saç modası

    Arjantinli golcünün Instagram paylaşımında teknik direktör Okan Buruk'un saçlarını da filtreyle sarıya boyaması sarı-kırmızılı taraftarları güldürdü.

    İşte o fotoğraf...

    Galatasaray da sarı saç akımı #1


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