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Galatasaray'da sarı saç akımı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, antrenmandan keyifli bir görsel paylaştı. Icardi paylaşımında, Okan Buruk'un saçlarını sarıya boyadı.
- 08.11.2022 - 14:26
- Güncelleme : 08.11.2022 - 15:04
Geçtiğimiz hafta sonunda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek moral depolayan Galatasaray'da hafta başında Türkiye Kupası'nda Ofspor maçı hazırlıkları başlamıştı.
Oldukça neşeli geçen idmana sarı-kırmızılı takımdaki sarı saçlı futbolcular damgasını vurdu. Nelsson ve Icardi'nin ardından Torreira da geçtiğimiz gün saçını sarıya boyatmıştı.
Sarı saç modası
Arjantinli golcünün Instagram paylaşımında teknik direktör Okan Buruk'un saçlarını da filtreyle sarıya boyaması sarı-kırmızılı taraftarları güldürdü.
İşte o fotoğraf...