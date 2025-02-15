Galatasaray'da savunma çöktü! 36 maçta 54 gol...

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Galatasaray savunması son haftalarda çok kötü performans sergiliyor.

Sarı-Kırmızılılar sezon başından beri kalesini savunamıyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın 3 yıllık savunma performansı dikkat çekici.

2022-2023 sezonunda 41 maçta 32 gol yiyen Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon ise 56 karşılaşmada kalesinde 55 gol gördü. Bu sezon ise henüz 36 maç oynamasına rağmen 54 gol yedi.

STOPERLER DE MUSLERA DA FORMSUZLAŞTI

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçta kalesinde 20 gol gördü. Aslan, toplamda maç başına 1.5 gol yerken, Avrupa'da ise kalesinde 2.22 gol görüyor.

Cimbom'un stoperlerinin formsuzluğu ve Muslera'nın geçtiğimiz sezonlara göre kötü performans göstermesi bu tablonun oluşmasında ana faktörlerden.