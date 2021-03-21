Galatasaray'da savunma hattı sil baştan

Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da savunmadaki cezalı isimler Fatih Terim'i düşündürüyor. Tecrübeli teknik adamın stoper hattını Donk ve Ozornwafor'dan kurması bekleniyor.

Süper Lig'in 31. haftasında evinde Rizespor'a 4-3 yenilen Galatasaray sadece 3 puan değil aynı zamanda savunmadaki 3 önemli futbolcusunu da kaybetti.

SAVUNMA HATTI SİL BAŞTAN

Maçta ikinci sarı karttan atılan Yedlin'in yanı sıra Luyindama ve Marcao da 4 sarı kartı tamamladıkları için Hatayspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Bu gelişmelerin ardından Fatih Terim de mecburi olarak savunma hattında büyük değişiklik yapmak zorunda kalacak.

Luyindama ve Marcao'nun yokluğunda savunmanın diğer ismi Donk'un ilk 11'e dönmesi beklenirken partneri olarak da bu sezon sadece 9 dakika forma şansı bulan Ozornwafor'un oynayabileceği öğrenildi.

Terim'in b planı olarak cezasını tamamlayan Taylan'ı da stoperde deneyebileceği belirtildi.

HATAYSPOR'A ÖNLEM

Bilindiği üzere Hatayspor'un golcüsü Boupendza bu sezon attığı 18 golle gol krallığı sıralamasında zirvede yer alırken diğer bir isim olan Mame Diouf da 11 golle dikkat çekiyor.

Terim'in milli arada son 4 maçta 8 gol yiyen takımının savunması için yoğun mesai harcayacağı ve Hatayspor'un golcülerini etkisiz kılmak için plan aradığı da gelen haberler arasında.