Sarı-kırmızılılarda seçime sayılı günler kala adaylardan Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu arasında ciddi bir çekişme yaşanıyor. Editörlerimiz, seçim süreci ve başkan adaylarının vaatlerini konuştu.

Galatasaray'da seçim sürecine sayılı günler kaldı. 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde adaylardan Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu arasında çekişmeli bir süreç yaşanıyor.

İki aday da sarı-kırmızılıların başına geçtiğinde vaatlerini toplantılarda ve medyada yaptıkları programlarda sundu.

Ensonhaber editörleri de seçim öncesi iki aday üzerine derinlemesine bir inceleme yaptı.

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Galatasaray'da seçim coşkusu İZLE