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    Galatasaray'da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi'ne taştı

    Galatasaray'da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi'ne taştı

    Sarı-kırmızılı kulüpte oy kullanmak isteyen üyeler, Galatasaray Lisesi'nden İstiklal Caddesi'ne kadar kuyruk oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 15:05
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    Galatasaray'ın yeni başkanı bugün belli oluyor.

    Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanının belli olacağı seçimde oy kullanmak isteyen sarı-kırmızılı üyelerin oluşturduğu kuyruk İstiklal Caddesi'ne taştı.

    Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sabah 10.00'da başladı.

    Galatasaray'da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi'ne taştı İZLE


    KUYRUK İSTİKLAL CADDESİ'NE KADAR UZADI

    15.00'e kadar oylarını kullanmak zorunda olan sarı-kırmızılı üyeler, Galatasaray Lisesi'ne girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

    İstiklal Caddesi'ne kadar taşan kuyruğun sonu adeta gelmek bilmedi.

    Galatasaray da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi ne taştı #1

    SEDYE İLE OY KULLANMAYA GELDİ

    Sarı-kırmızılı kulüpte bir genel kurul üyesi ise oy kıllanmaya sedye ile geldi. Sağlık ekiplerinin sedye ile taşıdığı üye, sandığına bu şekilde ulaştırıldı ve oy atması sağlandı.

    Galatasaray da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi ne taştı #2

    BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI

    Galatasaray’ın başkan adaylarından, İbrahim Özdemir 3, Metin Öztürk 2, Eşref Hamamcıoğlu 3, Burak Elmas 7, Yiğit Şardan ise 8 numaralı sandıkta oy attı.

    Galatasaray da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi ne taştı #3

    Galatasaray da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi ne taştı #4

    Galatasaray da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi ne taştı #5

    Galatasaray da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi ne taştı #6

    Galatasaray da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi ne taştı #7

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