Sarı-kırmızılı kulüpte oy kullanmak isteyen üyeler, Galatasaray Lisesi'nden İstiklal Caddesi'ne kadar kuyruk oluşturdu.

Galatasaray'ın yeni başkanı bugün belli oluyor.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanının belli olacağı seçimde oy kullanmak isteyen sarı-kırmızılı üyelerin oluşturduğu kuyruk İstiklal Caddesi'ne taştı.

Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sabah 10.00'da başladı.

Galatasaray'da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi'ne taştı İZLE







KUYRUK İSTİKLAL CADDESİ'NE KADAR UZADI

15.00'e kadar oylarını kullanmak zorunda olan sarı-kırmızılı üyeler, Galatasaray Lisesi'ne girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İstiklal Caddesi'ne kadar taşan kuyruğun sonu adeta gelmek bilmedi.



SEDYE İLE OY KULLANMAYA GELDİ

Sarı-kırmızılı kulüpte bir genel kurul üyesi ise oy kıllanmaya sedye ile geldi. Sağlık ekiplerinin sedye ile taşıdığı üye, sandığına bu şekilde ulaştırıldı ve oy atması sağlandı.

BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI

Galatasaray’ın başkan adaylarından, İbrahim Özdemir 3, Metin Öztürk 2, Eşref Hamamcıoğlu 3, Burak Elmas 7, Yiğit Şardan ise 8 numaralı sandıkta oy attı.