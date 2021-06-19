- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray'da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi'ne taştı
Galatasaray'da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi'ne taştı
- Haber Merkezi
- 19.06.2021 - 14:03
- Güncelleme : 19.06.2021 - 15:05
Galatasaray'ın yeni başkanı bugün belli oluyor.
Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanının belli olacağı seçimde oy kullanmak isteyen sarı-kırmızılı üyelerin oluşturduğu kuyruk İstiklal Caddesi'ne taştı.
Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sabah 10.00'da başladı.
Galatasaray'da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi'ne taştı İZLE
KUYRUK İSTİKLAL CADDESİ'NE KADAR UZADI
15.00'e kadar oylarını kullanmak zorunda olan sarı-kırmızılı üyeler, Galatasaray Lisesi'ne girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
İstiklal Caddesi'ne kadar taşan kuyruğun sonu adeta gelmek bilmedi.
SEDYE İLE OY KULLANMAYA GELDİ
Sarı-kırmızılı kulüpte bir genel kurul üyesi ise oy kıllanmaya sedye ile geldi. Sağlık ekiplerinin sedye ile taşıdığı üye, sandığına bu şekilde ulaştırıldı ve oy atması sağlandı.
BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI
Galatasaray’ın başkan adaylarından, İbrahim Özdemir 3, Metin Öztürk 2, Eşref Hamamcıoğlu 3, Burak Elmas 7, Yiğit Şardan ise 8 numaralı sandıkta oy attı.