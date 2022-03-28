Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi. Bunun üzerine Elmas, seçime gideceğini söyledi. Seçim kararının ardından, "Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak?" sorusu gündeme getirildi.

Galatasaray'ın 2021 Olağan Genel Kurulu Toplantısı, geçtiğimiz günlerde yapıldı ve tarihi anlara neden oldu.

Üyelerin gerçekleştirdiği konuşmaların ardından, Burak Elmas yönetiminin ibrası gündeme geldi ancak işler umulduğu gibi gitmedi.

Burak Elmas'ın 6 aylık yönetiminin mali ve idari yönden ibrası için üyelerin oylamasına geçildi ve ibra edilmedi.

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim mali yönden ibra edilirken, idari yönden ise ibra edilemedi ve seçim kararı alındı.

Bunun üzerine, "Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak?" sorusu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Peki, Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

GALATASARAY'DA SEÇİM NE ZAMAN?

İdari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı ve 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü tüzüğünün 87.22 maddesinde, "Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak" ifadeleri yer alıyor.