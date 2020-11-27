Galatasaray'da seçim resmen ertelendi

Galatasaray Spor Kulübü aralık ayında yapılacağını açıkladığı seçimin İstanbul Valiliği'nin kararı neticesinde en erken 28 Şubat'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Galatasaray'ın 19-26 Aralık'ta yapılması planlanan seçim resmen ertelendi. İstanbul Valiliği Il Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, sarı-kırmızılılara 28 Şubat'a kadar seçim yapamayacaklarını bildirdi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında İstanbul Valiliği Il Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 26.11.2020 tarih ve E-87385697-450-108194 sayılı yazısı ile Içişleri Bakanlığı Sivil Toplumla Ilişkiler Genel Müdürlüğü'nün 24.11.2020 tarihli Bakanlık Oluru ile 7444 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden derneklerin 2019 yılı beyanname ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin erteleme süresinin 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı ve yukarda açıklanan düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini kulübümüze bildirmiştir."





PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

1-Galatasaray'da 19-26 Aralık'ta yapılamayacak olan olağanüstü genel kurul, 28 Şubat 2021'e kadar da yapılamayacak; dolayısıyla başkan Mustafa Cengiz "seçim olmadan" bu tarihe kadar görevini sürdürmeye devam edebilecek.

2-Galatasaray Yönetimi'nin aldığı "erken seçim" kararı en azından 28 Şubat 2021'e kadar bir anlamda rafa kalkmış olacak ve COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu'nun aksi bir kararı olmadığı sürece "daha erken bir tarih belirlenmezse" Mayıs ayında sarı-kırmızılı kulüp yeni başkanını seçmek üzere toplanacak.

3-COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu'nun kararından dolayı sarı-kırmızılı camianın ileri gelenleri tarafından yapılması istenen "Mali Genel Kurul" da 28 Şubat 2021 tarihine kadar yapılamayacak.





Sonuç olarak;

* Galatasaray başkan adaylarının en azından 3 ay daha seçim çalışması, liste hazırlama gibi konularda eli rahatlamış durumda.



* Seçim kararı alan Galatasaray mevcut yönetimi, yönetim içerisinde yapılacak olan değişiklikleri ya da kan tazeleme operasyonunu en az süreyle 28 Şubat'a kadar ertelemek zorunda kalacak.



* Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in aday olup olmama konusunda kararını verebilmek için önünde en yakın süreyle 3 aylık bir zaman dilimi daha olacak



* Galatasaray'da kongre üyelerinin 2 binden fazlası 65 yaş üstünde ve 65 Yaş Üstü sokağa çıkma yasağı devam ettiği sürece bu üyeler sarı-kırmızılı kulübün genel kurulunda oy kullanamayacak. Dolayısıyla, yaş sınırına takılan üyeler; herhangi bir hukuki işlem yapması durumunda seçimin de kanuni olarak durdurulması kuvvetle muhtemel.