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    Galatasaray'da seçim tarihi

    Galatasaray'da seçim tarihi

    Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı olağan seçimli genel kurul 23 Nisan'da, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 17:44
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    Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

    RESMEN DUYURULDU

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün 'OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI' 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." denildi.

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