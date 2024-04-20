Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta yapılacak.

ensonhaber.com

Galatasaray Spor Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, olağan seçimli genel kurul toplantısının 18 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi'nde, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde de ikinci toplantının 25 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağını açıkladı.

"Genel kurul toplantısı 18 Mayıs'ta yapılacaktır"

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüzün 17.04.2024, 016 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. maddesi gereğince, Kulübümüzün 'Olağan seçimli genel kurul toplantısı' 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 25 Mayıs 2024 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Galatasaray'da başkanlık için yeni bir aday bulunmuyor. Mevcut başkan Dursun Özbek, seçime tek aday olarak girecek.