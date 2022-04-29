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    Galatasaray'da seçim yine iptal

    Galatasaray'da seçim yine iptal

    İstinaf mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılması beklenen seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Bu gelişmenin ardından gözler Başkan Burak Elmas'a çevrildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 11:37
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    Galatasaray 'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda dün Fırat Develioğlu, üst mahkemeye giderek tedbir kararının devamını istemişti. Bugün İstinaf Mahkemesi seçimli genel kurulla ilgili kararını verdi.

    Mahkeme, sarı kırmızılılarda 30 Nisan Cumartesi (yarın) gerçekleşmesi planlanan seçime tedbir kararı koydurdu.

    Bu gelişme sonrasında Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan adayı olduğu seçim iptal edildi.

    Seçimin iptal olmasının ardından Galatasaray'da yeniden bir seçim takvimi açıklanacak.

    En erken 3 hafta sonra yeni seçim yapılabilecek. Mevcut başkan Burak Elmas, yeniden yapılacak seçimde aday olabilecek.

    Galatasaray da seçim yine iptal #1

    Metin Öztürk'ten tepki geldi

    Sarı kırmızılı takımda yarın gerçekleşmesi planlanan ancak mahkeme tarafından tedbir kararı konulan seçim ile ilgili başkan adaylarından biri olan Metin Öztürk'ten açıklama geldi.

    Twitter hesabından açıklama yapan Öztürk "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." şeklinde sert sözler sarf etti.

    Galatasaray da seçim yine iptal #2

    "Burak Elmas'ın sözcüsü de şaşırdı"

    Burak Elmas cephesinin de habersiz olduğunu söyleyen başkan adayı, "Bunun arkasında planlı organize bir kötülük var. Burak Elmas'ın da sözcüsü şaşırdı iptal olmasına. İptal olma durumunda hemen bugün karar alıp kulübün önünü açarız 28 Mayıs'ta seçim olur dediler." diyerek seçimin er ya da geç yapılacağını vurguladı.

    Yusuf Günay: Hukuka aykırı bir karar

    Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay yaptığı paylaşımla "İstinaf Mahkemesi'nin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

    Ne olmuştu?

    10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray’ın 26 Mart’ta yapılan mali genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da gerçekleşecek seçim için ihtiyati tedbir kararı vermişti.

    Valilik, 26 Mart'da düzenlenen olağan mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle dava açmış ve 10. Asliye Mahkemesi, 30 Nisan 2022'de gerçekleşmesi beklenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasına karar vermişti.

    Davacı Fırat Develioğlu'nun, davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne açtığı dernek genel kurulunun iptali istemli dava dilekçesini inceleyen İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tensip kararına varmıştı.

    Daha sonra 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davada ihtiyati tedbir kararı kaldırılmış ve Galatasaray'ın seçimi gerçekleştirmesi için önünde bir engel kalmamıştı. Ancak Fırat Develioğlu'nun tedbir kararının devamı için üst mahkemeye başvurması sonrasında İstinaf Mahkemesi, tedbirin devamına karar vererek Galatasaray'daki seçim iptal etti.

    Galatasaray da seçim yine iptal #3


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