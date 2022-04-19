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Galatasaray'da seçime engel

Galatasaray'da seçime engel

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması beklenen seçim için mahkemeden ihtiyati tedbir kararı verildi. Buna göre seçimli genel kurul Burak Elmas'ın istifa etmesi halinde yapılabilecek.