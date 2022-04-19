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    Galatasaray'da seçime engel

    Galatasaray'da seçime engel

    Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması beklenen seçim için mahkemeden ihtiyati tedbir kararı verildi. Buna göre seçimli genel kurul Burak Elmas'ın istifa etmesi halinde yapılabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 13:21
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    Galatasaray'da genel kurulun iptaline ilişkin açılan davada, ihtiyati tedbir kararı verildi. Bu karar sonrası 30 Nisan'da başkanlık seçimi yapılamayacak.

    Seçim haziranda olabilir

    Seçim için Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor. Bu kararın alınması halinde, seçimin haziran ayında olması bekleniyor.

    Öte yandan Burak Elmas'ın konuyla ilgili olarak kısa bir süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

    Galatasaray da seçime engel #1


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