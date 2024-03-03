Galatasaray'da Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisinde yok! Sosyal medyadan paylaşım yaptı Fatih Karagümrük maçında performansı tartışılan Sergio Oliveira'nın Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayacağı belirtildi. Oliveira, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

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Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk, yıldız isme derbi kadrosunda yer vermeyeceği belirtildi.

Derbide kadroda olmayacak

Spor Gecesi Digital'in haberine göre; Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Sergio Oliveira, derbide kadroda olmayacak.

Okan Buruk ile gerginlik yaşadı

Sergio Oliveira'nın Okan Buruk ile kupadaki Fatih Karagümrük maçı sonrası soyunma odasında hafif bir gerginlik yaşadığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun konsantrasyon kaybı olmasına engel olmak için kadroya alınmayacağı ifade edildi. Ayrıca sezon sonuna kadar da kadroya girmesinin zor olduğu aktarıldı.

Sosyal medyadan paylaşım yaptı

Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Oliveira, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: