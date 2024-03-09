Galatasaray'da Sergio Oliveira gelişmesi! Affedildi Galatasaray'da Sergio Oliveira, Okan Buruk'tan özür diledi ve oyuncu affedildi.

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Galatasaray, 17 Mart'ta oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı takımda günün kazanan futbolcuları teknik direktör Okan Buruk ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Takımın yöneticisi Erden Timur'un "Fiilen kadro dışı" dediği Sergio Oliveira'nın da fotoğrafta yer alması dikkat çekerken, gerçek de ortaya çıktı.

Özür diledi, affedildi

Okan Buruk ile bir tartışma yaşayan tecrübeli futbolcunun başarılı çalıştırıcıdan özür dilediği ve teknik heyet tarafından affedildiği öğrenildi.

Süper Lig'de 11 maç oynadı

31 yaşındaki futbolcu bu sezon uzun süren sakatlığının ardından takıma dönmüştü. Oliveira ligde 11 maçta forma giyerken 1 golle takımına katkı sağladı.