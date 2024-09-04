Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrıldı Sarı kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

DHA

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planlarında yer bulamayan Sergio Oliveira ile yollar resmen ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Miguel Relvas de Oliveira ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı mutabakatla sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Oliveira için bir paylaşım daha yapan, "Galatasaray formasıyla gösterdiğin mücadele ve katkın için teşekkürler Sergio! Gelecekteki kariyerinde başarılar!" ifadelerini kullandı.

OLYMPİAKOS'A İMZA ATACAK

Sergio Oliveira, Galatasaray'dan ayrılığının ardından Yunan ekibi Olympiakos ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Oliveira, özel uçakla Atina'ya hareket etti. Oliveira, sağlık kontrollerinden sonra kendisini Olympiakos'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

GALATASARAY FORMASIYLA 58 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022-2023 sezonunun başında Porto'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

2.5 milyon euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılı formayı 58 kez giydi.

Tecrübeli isim, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)